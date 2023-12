Vermutlich auf Schmuck hatten es noch unbekannte Täter am Donnerstag (21.12.2023) zwischen 07.00 Uhr und 19.00 Uhr in der Südstraße in Deckpfronn abgesehen.

Ludwigsburg (ots) - Die Unbekannten versuchten zunächst ein Fenster eines Hauses aufzuhebeln und schlugen letztlich ein anderes Fenster ein. Hierüber gelangten sie ins Innere und durchsuchten alle drei Etagen des Hauses. Nach derzeitigem Stand dürfte ihnen Schmuck in dreistelligem Wert in die Hände gefallen sein. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.