Am frühen Samstagabend (09.12.2023) wurde dem Polizeipräsidium Ludwigsburg über die Integrierte Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg um 18:27 Uhr ein Feuer im Untergeschoß eines Wohnhauses in der Ditzinger Straße im Stadtteil Hirschlanden gemeldet.

Ludwigsburg (ots) - Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es in einem Raum einer Kellerwohnung zu einem Brand gekommen war. Dies führte dazu, dass das Treppenhaus in der Folge komplett verraucht war. Die anwesenden Bewohner hatten bereits eigenständig das Gebäude ins Freie verlassen. Ein Hund, der sich noch im Gebäude befand, wurde von der Feuerwehr gerettet. Das Feuer wurde rasch gelöscht und damit ein Übergreifen auf weitere Räume verhindert. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Auch der Hund blieb unversehrt. Einer ersten Schätzung zufolge, beläuft sich der Sachschaden auf 15.000 Euro. Die Bewohner konnten nach Abschluss des Einsatzes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ditzinger Straße war für etwa 45 Minuten für den Verkehr gesperrt. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz befanden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Wie es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.