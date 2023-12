Zwischen Mittwoch, 29.11.2023 und Dienstag, 05.12.2023 entwendeten unbekannte Personen zehn Obstbaum-Hochstämme, die in einem Lagerbereich des Friedhofs in der Stettiner Straße in Ditzingen ins Erdreich gesetzt worden waren.

Ludwigsburg (ots) - Die Bäume haben eine Wert von insgesamt knapp 300 Euro. Für den Abtransport müsste ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein. Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen für den Diebstahl und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07156 4352-0 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.