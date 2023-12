Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen mehrere noch unbekannte Jugendliche, die am Samstag (02.12.2023) am Ditzinger Bahnhof versucht haben sollen, einen 16-Jährigen zu berauben.

Ludwigsburg (ots) - Der 16-Jährige betrat gegen 23:45 Uhr die Bahnhofsunterführung, um zum Bahnsteig zu gelangen. Am Treppenaufgang standen drei bis vier Jugendliche, die den 16-Jährigen körperlich bedrängten, ihm schließlich den Weg versperrten und ihn umringten. Einer der noch unbekannten Jugendlichen hielt den 16-jährigen fest, fragte ihn nach Zigaretten oder Vapes und öffnete schließlich dessen Bauchtasche. Der 16-Jährige konnte seinen Kontrahenten von sich wegdrücken und durch die Unterführung in Richtung Stuttgarter Straße davonrennen. Der Haupttäter aus der Gruppe der Jugendlichen soll etwa 16 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß gewesen sein. Er war offenbar von athletischer Statur und bekleidet mit einer dunklen Jogginghose mit weißen Streifen sowie einer dunklen Steppjacke mit dünnem Fellkragen. Auf dem Kopf trug er eine dunkle Kappe, unter der lockige Haare erkennbar waren. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.