Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich Mittwoch (05.12.2023) gegen 06.50 Uhr in der Vaihinger Straße in Eberdingen ereignete.

Ludwigsburg (ots) - Eine 30 Jahre alte Subaru-Fahrerin befand sich zunächst in der Scheffelstraße und hielt im Kreuzungsbereich mit der Vaihinger Straße und der Schönblickstraße wohl zumindest kurz an. Mutmaßlich übersah sie jedoch im weiteren Verlauf den Mercedes eines 34-Jährigen, der die Vaihinger Straße aus Richtung Riet befuhr, und nahm diesem schließlich die Vorfahrt. Beide PKW stießen hierauf zusammen. Der Mercedes wurde durch den Aufprall nach links abgewiesen, überfuhr einen Gehsteig und kam im dortigen Bereich zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide beteiligten Personen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.