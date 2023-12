Zwischen Freitagmorgen und Samstagmittag (22.12.- 23.12.2023) hebelten unbekannte Täter die Terassentüre zu einem Einfamilienhaus in der Rheinstraße auf und gelangen durch diese in das Gebäude.

Ludwigsburg (ots) - Die Täter entwendeten Schmuck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07031/13250-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.