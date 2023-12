Bisher unbekannter Täter gelangte am Freitag, zwischen 08:20 Uhr und 21:00 Uhr, in der Rheinstraße in ein Einfamilienhaus, indem er im Erdgeschoß ein Fenster aufhebelte.

Ludwigsburg (ots) - Im Haus wurden sämtliche Räume aufgesucht und durchsucht. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf 1.000 Euro.