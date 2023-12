Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der am Donnerstag (21.12.2023) zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr am Bahnhof Erdmannhausen begann und sich in der S4 in Fahrtrichtung Marbach am Neckar fortsetzte.

Ludwigsburg (ots) - Ein 15-Jähriger war mit einer ebenfalls 15-jährigen Freundin am Bahnhof in Erdmannhausen, wo er aus einer Gruppe von etwa acht bis zehn Jugendlichen heraus angesprochen und zum Ausleeren seiner Taschen aufgefordert wurde. Der 15-Jährige und seine Freundin stiegen in den letzten Wagen der S4 in Richtung Marbach ein, woraufhin ihnen die Personengruppe folgte. In der S-Bahn wurde der 15-Jährige von den noch unbekannten Jugendlichen umringt, die seinen Rucksack durchsuchten und daraus mehrere Kleidungsstücke entnahmen. Im Gerangel um die Kleidungsstücke griff eine Person dem Jugendlichen in die Hosentasche und entwendete die Kopfhörer des 15-Jährigen. Nachdem der Geschädigte die Polizei verständigte, warf eine Person aus der Gruppe die zuvor entwendeten Kopfhörer nach dem 15-Jährigen. Am Bahnhof Marbach am Neckar verließen schließlich alle Personen die S4 und die Gruppe der Jugendlichen flüchtete sofort in Richtung des Bahnhofsgebäudes. Die Gruppe soll aus zwei Mädchen und etwa sechs bis acht Jungen bestanden haben, eine nähere Beschreibung liegt aktuell nicht vor. Die Vorgänge am Bahnhof Erdmannhausen sowie im letzten Wagen der S4 in Richtung Marbach am Neckar könnten möglicherweise von Passanten oder anderen Reisenden beobachtet worden sein. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei zu melden.