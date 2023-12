Am Sonntagnachmittag (17.12.2023) gegen 17.30 Uhr brachen mutmaßlich zwei noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Johann-Sebastian-Bach-Weg in Erdmannhausen ein.

Ludwigsburg (ots) - Doch die Tat wurde bemerkt und mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber fahndeten im Anschluss nach den beiden Unbekannten, die in Richtung Ochsenweg bzw. Robert-Bosch-Straße die Flucht ergriffen hatten. Die beiden Täter hatten sich zuvor über eine Terrassentür Zutritt ins Innere des Hauses verschafft. Vermutlich aufgrund ihrer Entdeckung hatten sie, jedoch ohne Beute gemacht zu haben, Reißaus genommen.

Einer der beiden Unbekannten soll zwischen 30 und 40 Jahren alt und etwa 170 cm groß gewesen sein, dürfte eine helle Jogginghose, eine dunkle Jacke und eine Basballkappe getragen haben. Er soll kräftig gebaut sein und dunkle Haare haben. Die zweite Person soll hell gekleidet gewesen sein.

Die Fahndungsmaßnahmen führten letztlich nicht zur Feststellung von Tatverdächtigen. Der hinterlassene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.