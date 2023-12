Am Montag (25.12.2023) ereignete sich gegen 16.50 Uhr auf der L1113, Höhe Freiberg am Neckar, ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.

Ludwigsburg (ots) - Der 75-jährige Fahrer eines VW Caddy, befuhr die L1113 von Besigheim kommend in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Auf Höhe der Einmündung zur Ruitstraße setzte der Fahrer den linken Fahrtrichtungsanzeiger, ohne jedoch in besagte Straße einzubiegen. Kurz nach der Einmündung fuhr er aus bislang unbekannter Ursache über die gesamte Fahrbahn in den linksseitigen Straßengraben und fuhr in ein dortiges Gebüsch. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Am VW Caddy entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der Sachschaden am Gebüsch beläuft sich auf geschätzte 2.000 Euro.