Durch Aufhebeln der Eingangstür gelangten unbekannte Personen zwischen Samstag, 14:00 Uhr und Sonntag, 08:30 Uhr (02./03.12.2023) in ein Ladengeschäft in der Öschelbronner Straße in Gäufelden-Nebringen.

Ludwigsburg (ots) - Die Geschäftsräume wurden von der Täterschaft durchsucht. Bislang ist noch unklar, was bei dem Einbruch entwendet wurde. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.