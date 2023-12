Seit Mittwoch, 22. November 2023, wird die 17 Jahre alte Acelya K.

Ludwigsburg (ots) - aus Gäufelden-Öschelbronn vermisst. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg versucht seitdem den Aufenthaltsort der Jugendlichen zu ermitteln.



Am 22.November hatte das Mädchen gegen 05.40 Uhr, wie üblich, das elterliche Wohnhaus verlassen. Sie hatte vorgegeben mit öffentlichen Verkehrsmitteln über Herrenberg nach Böblingen zur Schule zu fahren. Nachmittags hatte sich die Teenagerin noch per Instant-Messaging-Dienst bei ihrer Mutter gemeldet. Im Austausch mit der Schule hatten die Eltern noch am selben Tag erfahren, dass die 17-Jährige, unter dem Vorwand krank zu sein, schon seit einigen Tagen nicht mehr zum Unterricht erschienen war. Acelya K. kehrte seitdem nicht mehr nachhause zurück.



Die der Polizei bekannten Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme wurden bereits mit negativem Ergebnis ausgeschöpft. Auch die bekannten Hinwendungsorte wurde zwischenzeitlich überprüft, aber Acelya K. konnte nirgends angetroffen werden. Hinweise auf eine Fremd- oder Eigengefährdung liegen gegenwärtig nicht vor.



Acelya K. ist etwa 180 cm groß, korpulent und hat lange, eigentlich dunkelbraune Haare, die zuletzt rötlich bzw. kupferfarben gefärbt waren. Bekleidet war sie am 22. November mit einer schwarzen Stoffhose mit Rissen (sogenannter destroyed look), einem wadenlagen beigen Mantel und weißen Sportschuhen der Marke Nike. Außerdem führte sie eine weiß-blaue Stoffumhängetasche mit.



Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 17-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.beblingen@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

Weitere Informationen zur Person und Bilder, finden sich unter:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/gaeufelden-vermisstenfahndung/