Ein noch unbekannter Täter trieb am Samstag (09.12.2023) zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr bei einer Ausstellung in der Stadthalle in der Hauptstraße in Gerlingen sein Unwesen.

Ludwigsburg (ots) - Der Unbekannte entwendete zunächst unbemerkt Geldbeutel von mindestens vier Besuchern aus deren Jackentaschen und erbeutete dadurch mehrere Hundert Euro.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie etwaige weitere Geschädigte, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gerlingen in Verbindung zu setzen.