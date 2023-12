Am Sonntagmorgen (17.12.2023) gegen 00:10 Uhr versuchten mutmaßlich zwei bislang unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in der Kleinaspacher Straße in Großbottwar einzubrechen.

Ludwigsburg (ots) - Über das Vordach des Marktes kletterten sie auf das Discounterflachdach. Vermutlich wollten sich die Unbekannten mit einem Seil in den Markt abseilen, hierbei löste jedoch die Alarmanlage aus und die Täter flüchteten unerkannt und ohne Beute. Ebenso entstand kein Sachschaden. Der Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148 1625-0 oder E-Mail marbach-neckar@polizei.bwl.de, sucht Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten.