Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag (18.12.2023) zwischen 08:10 Uhr und 12:45 Uhr einen in der Schloßhaldenstraße in Hemmingen geparkten VW.

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug den VW und verursachte einen Sachschaden von rund 4.000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen Lkw gehandelt haben. Der Unfallverursacher machte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, aus dem Staub. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.