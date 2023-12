Seit dem 8.

Ludwigsburg (ots) - Dezember 2023 wurden im Stadtgebiet Herrenberg zahlreiche Sachbeschädigungen durch Graffitis zur Anzeige gebracht, die zunächst gegen Unbekannt beim Polizeirevier Herrenberg bearbeitet wurden. Zwölf Garagentore, ein Rollladen, vier Hauswände und vier Fahrzeuge waren mit Schriftzügen und teilweise unleserlichen Zeichenkombinationen in den Farben Schwarz, Lila, Gelb und Grau besprüht worden. Betroffen waren unter anderem die Bereiche Wilhelmstraße, Wengertweg, Tübinger Straße, Hindenburgstraße, Beethovenstraße, Brahmsstraße, Franz-Liszt-Weg, Carl-Orff-Weg und Georg-Friedrich-Händel-Straße. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt. Am Dienstag, den 19. Dezember 2023 konnte schließlich ein 29-Jähriger vorläufig festgenommen werden, der im Zuge der Ermittlungen ins Visier des Polizeireviers Herrenberg geraten war. Auf richterliche Anordnung wurde die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht, wobei belastendes Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt wurde. Der 29-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Herrenberg schließt nicht aus, dass durch den Tatverdächtigen möglicherweise noch weitere Sachbeschädigungen in Herrenberg begangen wurden, die bislang noch nicht bei der Polizei angezeigt wurden. Mögliche Geschädigte werden daher gebeten, unter Tel. 07032 2708-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg Kontakt aufzunehmen.