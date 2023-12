Wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung ermittelt das Polizeirevier Herrenberg seit Freitagnacht (29.12.2023) gegen einen unbekannten Mann und dessen Begleiterin.

Ludwigsburg (ots) - Gemäß den derzeitigen Ermittlungen fuhren die beiden gegen Mitternacht in einem schwarzen Mercedes mit Hamburger Kennzeichen (HH-) auf der Kreisstraße 1036 von Gültstein kommend hinter einem 28 Jahre alten VW Polo-Lenker her. Auf der Strecke in Richtung des sogenannten "Ackermann-Kreisels" fuhr der Mercedes, der vermutlich von der Frau gelenkt wurde, immer wieder dicht auf, gab Lichthupe und versuchte den 28-Jährigen zu überholen. Als die Verkehrssituation es letztlich zuließ, überholte der Mercedes den VW, worauf der 28-Jährige seinerseits die Lichthupe betätigte. Im weiteren Verlauf verließen beide Fahrzeuge den Kreisverkehr in Richtung Herrenberg. Auf Höhe eines Vereinsheimes hielten der 28-Jährige und auch die Mercedes-Lenkerin an. Nun stieg von der Beifahrerseite des Mercedes der noch unbekannte Täter aus und es kam zu einem handgreiflichen Disput zwischen ihm und dem 28-Jährigen. Im Zuge dessen soll der Unbekannte seinen Kontrahenten mit einem noch unbekannten Gegenstand am Arm verletzt haben. Dies bemerkte der 28-Jährige erst, nachdem er nach der Auseinandersetzung bereits wieder zuhause angekommen war. Da die Verletzung stark blutete, begab er sich in ein Krankenhaus und alarmierte die Polizei. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die die Vorfälle im Straßenverkehr bzw. den Streit im Bereich des Vereinsheims beobachtet haben.