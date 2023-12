Im Zeitraum von Freitag (08.12.2023) 02:00 Uhr auf Samstag (09.12.2023) 09:00 Uhr wurden in der Wilhelmstraße, der Tübinger Straße und im Wengertweg zahlreiche Graffitis gesprüht.

Ludwigsburg (ots) - Unbekannte Täterschaft besprühte dabei zehn Garagentore, einen Rollladen, einen VW Crafter sowie jeweils zwei Hauswände sowohl der Stadtbibliothek als auch der Volkshochschule. Es wurde vermehrt das Graffiti-Tag "ZoMeR" in den Farben Gelb, Lila und Schwarz verwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Einem ersten Zeugenhinweis zufolge, wird ein männlicher Täter wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, blonde Haare, runde Ohrringe. Weitere Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07032 27080 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.