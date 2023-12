Ein 35-Jähriger fuhr am Freitagmorgen (15.12.2023) gegen 07:40 Uhr auf der Landesstraße 1362 aus Jettingen kommend in Richtung Herrenberg.

Ludwigsburg (ots) - An der Abzweigung zur Landesstraße 1362 / Nagolder Straße missachtete er mutmaßlich das Rotlicht der Ampel und überquerte den Einmündungsbereich in Richtung der Kreisstraße 1081. Dabei kollidierte der Sprinter mit dem Hyundai eines 38-Jährigen, der von der Nagolder Straße kommend nach links auf die Landesstraße 1362 in Richtung Jettingen abbiegen wollte. Beide am Unfall beteiligten Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Hyundai und der Sprinter wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 45.000 Euro.