Ein noch unbekannter Täter zerkratzte zwischen Montag (01.01.2024), 14:00 Uhr und Dienstag (02.01.2024), 09:30 Uhr einen am Fahrbahnrand des Meisenwegs in Holzgerlingen geparkten Audi.

Ludwigsburg (ots) - Durch die Kratzer auf der Fahrerseite entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Holzgerlingen in Verbindung zu setzen.