Am Samstag (16.12.2023) ereignete sich gegen 23:06 Uhr in der Stuttgarter Straße in Korntal-Münchingen ein schwerer Verkehrsunfall.

Ludwigsburg (ots) - Eine 29-jährige Mitsubishi-Lenkerin befuhr die Stuttgarter Straße in Richtung der Kornwestheimer Straße. Unvermittelt betrat ein 20-Jähriger Fußgänger die Fahrbahn und wurde von der Front des Mitsubishi erfasst. Durch den Aufprall wurde der junge Mann aufgeladen und fiel anschließend von der Motorhaube auf die Fahrbahn. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste er durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Der Sachschaden am Pkw beträgt ca. 1.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich beim Fußgänger Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung, bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen.