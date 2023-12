Am Donnerstag (07.12.2023) zwischen 07.00 Uhr und 10.00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Täter einen Stromverteilerkasten, der sich in der Solitudeallee Ecke Zuffenhauser Straße in Korntal befindet.

Ludwigsburg (ots) - Die Tür des Kastens war vollständig aus der Verankerung gerissen, so dass ein Zugriff auf das Innere möglich gewesen wäre. Glücklicherweise wurden innerhalb jedoch keine Beschädigungen festgestellt. Der Sachschaden wurde auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 839902-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Korntal-Münchingen zu melden.