Zwischen Mittwoch (06.12.2023) 21.00 Uhr und Donnerstag (07.12.2023) 06.00 Uhr versuchten noch unbekannte Täter in ein Schulgebäude in der Goerdelerstraße in Korntal einzubrechen.

Ludwigsburg (ots) - Sie versuchten ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang, so dass ein Eindringen nicht möglich war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, entgegen.