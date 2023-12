Am Montag ereignete sich kurz vor 15.00 Uhr in einer Kurve von der Neckarstraße kommend in die Enzstraße in Kornwestheim ein Unfall, bei dem zwei Jugendliche leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von mindestens 40.000 Euro entstand.

Ludwigsburg (ots) - Eine 44 Jahre alte Mercedes-Lenkerin, die ein 17 Jahre altes Mädchen und einen ebenso alten Jungen an Bord hatte, verlor vermutlich aufgrund Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über den PKW. Dieser kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Die beiden Jugendlichen mussten im Anschluss vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Da die Einsatzkräfte der Polizei während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei der Fahrerin wahrnahmen, führte sie einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von etwa 2,6 Promille erbrachte. Hierauf musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. Im Krankenhaus wurde sie ebenfalls auf mögliche Verletzungen hin untersucht. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die zuständige Feuerwehr und der Bauhof befanden sich ebenfalls im Einsatz und kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe und die beschädigte Straßenlaterne.