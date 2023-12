Bislang unbekannte Täter entwendeten am Mittwochmorgen (13.12.2023) zwischen 00:30 Uhr und 06:00 Uhr ein geparktes Fahrzeug in der Birkenstraße in Kornwestheim.

Ludwigsburg (ots) - Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Jeep vom Typ Grand Cherokee in der Farbe schwarz. Es hat einen Wert von rund 65.000 Euro. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten.