Zwei 33 und 34 Jahre alte Männer befanden sich am Freitag (29.12.2023) gegen 01:00 Uhr als Gäste in einer Bar am Bahnhofsplatz in Kornwestheim und unterhielten sich angeregt, wodurch sich eine Gruppe aus zwei Männern und drei Frauen vor der Bar provoziert fühlte.

Ludwigsburg (ots) - Die zwei noch unbekannten Männer betraten die Gaststätte und bedrohten die Gäste, weshalb sie vom Gastwirt aus der Bar verwiesen wurden. Da die Gruppe der unbekannten Personen von außen weiterhin den 33-Jährigen und seinen 34-jährigen Begleiter beobachteten, verließen die beiden die Bar durch einen Hinterausgang in die Tiefgarage eines Einkaufszentrums. Dort wurden sie von den beiden unbekannten Männern sowie einer unbekannten Frau angegriffen und geschlagen. Anschließend verließen die Tatverdächtigen die Tiefgarage wieder. Der 34-Jährig zog sich bei der Auseinandersetzung eine Platzwunde zu und musste vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Das Polizeirevier Kornwestheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zur Gruppe der noch unbekannten Angreifer unter Tel. 07154 1313-0 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.