Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag (10.12.2023) zwischen 13:00 Uhr und 14:10 Uhr einen auf einem Parkplatzgelände einer Sporthalle in der Bogenstraße in Kornwestheim geparkten Mercedes.

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken streifte der Unbekannte das geparkte Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Anschließen entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.