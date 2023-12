Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (18.12.2023) gegen 07:25 Uhr in der Zeppelinstraße in Kornwestheim ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen.

Ludwigsburg (ots) - Ein 66-jähriger Linienbusfahrer bremste im Bereich der Schützenstraße sein Fahrzeug, aufgrund eines Verkehrsgeschehens mit einem Ford einer 20-jährigen Fahrerin, stark ab. Durch den Bremsvorgang stürzten zwei Fahrgäste im Bus und erlitten leichte Verletzungen. Aufgrund des noch unklaren Unfallhergangs und den unterschiedlicher Angaben der Unfallbeteiligten sucht das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, noch Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.