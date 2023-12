In unserer veröffentlichten Pressemeldung zum Fehlalarm an einer Schule hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen.

Ludwigsburg (ots) - Die Schule befindet sich am Berliner Platz 2 in Ludwigsburg und nicht wie versehentlich angegeben in der Wilhelmstraße. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.