Mit schweren Verletzungen musste ein acht Jahre alter Junge am Donnerstag (21.12.2023) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 17.25 Uhr in der Bahnhofstraße in Leonberg in einen Unfall verwickelt worden war.

Ludwigsburg (ots) - Der Junge wollte im Bereich des Bahnhofs die Straße queren und nutzte hierzu einen Fußgängerüberweg. Eine 72 Jahre alte Nissan-Lenkerin, die die Bahnhofstraße aus Richtung Römerstraße kommend befuhr, übersah den Jungen mutmaßlich und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Achtjährige erlitt schwere Verletzungen. Am PKW entstand kein Sachschaden.