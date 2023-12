Nach einer versuchten räuberischen Erpressung auf einen 23 Jahre alten Mann in der Nacht des 20. August 2023 im Stadtpark in Eltingen konnte die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nun fünf Jugendliche als Tatverdächtige ermitteln.

Ludwigsburg (ots) - Wie wir bereits am 20. August berichtet hatten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5583895), dürften die vier 17-Jährigen und ein 16 Jahre alter Junge zunächst eine Fake-Annonce auf einer Internetplattform für Erotikanzeigen veröffentlicht haben. Auf diese Weise entstand letztlich der Kontakt zu dem 23 Jahre alten Mann. Dieser ging davon aus, dass er mit einer jungen Frau in Kontakt getreten war und verabredete sich im weiteren Verlauf über einen Instant-Messaging-Dienst mit ihr im Stadtpark im Stadtteil Eltingen.

Dort dürften die fünf Jugendlichen ihn bereits erwartet haben. Sie griffen ihn unvermittelt an, demütigten ihn, forderten Bargeld und versuchten ihm sein Handy zu entreißen. Der 23-Jährige schrie nun laut um Hilfe, so dass Zeugen aufmerksam wurden und die Tatverdächtigen sich letztlich ohne Beute aus dem Staub machten.

Im Zuge der umfassenden polizeilichen Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei alle Tatverdächtigen ermitteln. Die fünf Jugendlichen, von denen zwei schon polizeilich in Erscheinung getreten sind, werden sich nun wegen versuchter räuberischer Erpressung verantworten müssen.