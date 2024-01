Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro verursachten noch unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen (03.01.2024) in der Gebersheimer Straße in Leonberg.

Ludwigsburg (ots) - Die Unbekannten sprengten gegen 03:45 Uhr mit Hilfe eines Böllers einen Zigarettenautomaten auf. Ob Zigaretten oder Bargeld aus dem Automat entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.