Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter, die am Montag (18.12.2023) gegen 05.45 Uhr versucht haben, einen Zigarettenautomaten in der Geislinger Straße in Eltingen zu sprengen.

Ludwigsburg (ots) - Eine Zeugin hatte zunächst einen Knall vernommen, worauf ihr Ehemann den Automaten in Augenschein genommen und Beschädigungen festgestellt hatte. Hierauf wurde die Polizei verständigt. Mutmaßlich hatten die Täter einen Sprengkörper in den Ausgabeschacht des Zigarettenautomaten gesteckt, um diesen gewaltsam zu öffnen. Dies misslang jedoch. Der Automat wurde zwar beschädigt, allerdings gelangten die Täter weder an Bargeld noch an Zigaretten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Derselbe Automat war bereits am 30. Oktober 2023 Ziel eines ähnlichen Angriffs (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5637813). Damals war die Sprengung geglückt. Der entstandene Sachschaden belief sich auf knapp 3.000 Euro. Der Wert des Stehlguts wurde auf knapp 500 Euro beziffert.

Die Polizei bittet nun erneut unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de um Hinweise.