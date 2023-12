Die Lenkerin eines Hyundai i20 parkte ihren Pkw am Samstag (09.12.2023) gegen 11:40 Uhr auf dem Parkdeck eines Discounters in der Römerstraße.

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Hyundai rechtsseitig am vorderen Stoßfänger und setzte die Fahrt anschließend fort, ohne seine Beteiligung am Unfall anzugeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07152 605 0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.