Am Samstag (09.12.2023) hebelten unbekannte Täter zwischen 18:30 Uhr und 20:20 Uhr die Terrassentüre einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus auf, das nordöstlich der Ortsmitte von Höfingen gelegen ist.

Ludwigsburg (ots) - Im Inneren der Wohnung wurden zahlreiche Schränke und Kommoden nach Wertsachen durchwühlt. Anschließend wurde das Gebäude über die Terrassentüre wieder verlassen. Es wurden Wertsachen und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07152 605 0 oder per E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.