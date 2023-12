Am Samstag, dem 23.12.2023, kam es gegen 22:15 Uhr zu einem Kellerbrand in einer Doppelhaushälfte nahe des örtlichen Friedhofs in Leonberg-Höfingen.

Ludwigsburg (ots) - Es wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass entsorgte Glut im Keller zum Brandausbruch führte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Es wurde niemand verletzt. Die Wohnung war für die anschließende Nacht nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr Leonberg, das Polizeirevier Leonberg und der Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.