Ein 60-Jähriger war am Donnerstag (21.12.2023) gegen 21:15 Uhr mit seinem Leichtkraftrad in Löchgau auf der Landesstraße 1115 unterwegs und fuhr in Richtung Freudental.

Ludwigsburg (ots) - Aufgrund starken Seitenwinds kam er mit seinem Leichtkraftrad der Marke Piaggio nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.