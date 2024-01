Aus noch ungeklärter Ursache fing am Neujahrsmorgen (01.01.2023) eine Mülltonne in der Caerphillystraße in Ludwigsburg Feuer.

Ludwigsburg (ots) - Beim Eintreffen der Feuerwehr, die gegen 05:30 Uhr von einer Anwohnerin verständigt worden war, hatten die Flammen bereits auf die Fassade eines Wohnhauses übergegriffen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löschmaßnahmen wieder zurück in das Gebäude. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.