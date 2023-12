Am Donnerstag (30.11.2023) kam es gegen 13:35 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof in Ludwigsburg zu einer Beleidigung und einer Körperverletzung, zu der die Polizei noch Zeugen sucht.

Ludwigsburg (ots) - Eine 62-Jährige fuhr mit dem Linienbus der Linie 427 vom Arsenalplatz an den Bahnhof Ludwigsburg. Hier geriet sie mit einer bislang unbekannten Täterin zunächst in verbale Streitigkeiten. An der Haltestelle am Bahnhof Ludwigsburg verlies die 62-Jährige den Bus. Hier folgte ihr die unbekannte Täterin und schlug ihr zunächst auf den Rücken. In der Folge trat die Unbekannte gegen die Hüfte der 62-Jährigen und beleidigte sie. Nachdem die Täterin ein weiteres Mal zum Treten ansetzten wollte, wurde sie von unbekannten Passanten daran gehindert. Anschließend entfernte sich die Unbekannte, zu der keine Personenbeschreibung besteht, unerkannt. Durch den Schlag und den tritt wurde die 62-Jährige leicht verletzt. Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht unter Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Insbesondere werden die unbekannten Passanten, die der 62-Jährigen zur Hilfe kamen, gebeten sich zu melden.