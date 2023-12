Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Donnerstagmorgen (21.12.2023) gegen 02:50 Uhr in die Eugen-Bolz-Straße nach Ludwigsburg aus.

Ludwigsburg (ots) - In einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses war ein Brand ausgebrochen. Ein 33-jähriger Bewohner stellte zunächst Brandgeruch fest und begab sich zur Nachschau ins Dachgeschoss. Hier erkannte er den Brand und einen 66-jährigen Bewohner, der versuchte eigenständige den Brand in dessen Wohnung zu löschen. Nachdem ihm dies nicht gelang, verließen die beiden Bewohner das Wohnhaus und alarmierten die Feuerwehr. Auch die restlichen Bewohner des Mehrparteienhauses konnten unverletzt und selbständig das Wohnhaus verlassen. Der 66-Jährige erlitt vermutlich eine Rauchgasvergiftung und wurde schwerverletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ebenso kam der 33-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Brandursache sowie der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die betreffende Wohnung ist bis auf weiteres, insbesondere aufgrund der starken Verrußung, nicht bewohnbar. Alle weiteren Bewohnerinnen und Bewohner konnten, nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, in ihre Wohnung zurückkehren. Die Ermittlungen dauern an.