Über 30 Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg rückten am Mittwoch (06.12.2023) kurz von 09.00 Uhr aus, nachdem in einer Schule in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg ein Amok-Alarm ausgelöst worden war.

Ludwigsburg (ots) - Bereits durch die Schulleitung war der Polizei mitgeteilt worden, dass über die Alarmauslösung hinaus keine Auffälligkeiten festzustellen waren.

Auch die Einsatzkräfte, die als erstes vor Ort eintrafen, konnten dies bestätigen. Die insgesamt etwa 350 Schülerinnen und Schüler sowie 35 Lehrkräfte hatten vorbildlich reagiert, sich in die Klassenräume zurückgezogen und diese verschlossen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits Hinweise ergeben, dass es sich um einen Fehlalarm handeln könnte. Während die Schule weiträumig abgesperrt wurde, durchsuchten Polizeibeamtinnen und -beamte das Gebäude. Die Durchsuchung ergab keine Auffälligkeiten. Eine benachbarte Schule wurde ebenfalls überprüft, wobei auch dort nichts Verdächtiges festzustellen war. Letztlich konnte Entwarnung gegeben werden. Es ist derzeit davon auszugehen, dass ein technischer Defekt zur Auslösung des Alarms geführt hat. Gemeinsam mit mehreren Notfallseelsorgenden betreuten geschulte Polizeibeamtinnen und -beamte einige Schülerinnen und Schüler. Bereits während der Einsatzmaßnahmen war auch die Stadt Ludwigsburg informiert worden. Diese wird sich gemeinsam mit Schulleitung um die Informierung der Eltern kümmern.