Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen Raubes, nachdem am Dienstag (02.01.2024) gegen 17.20 Uhr drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren vor einem Eingang eines Einkaufszentrums in der Marstallstraße in Ludwigsburg beraubt wurden.

Ludwigsburg (ots) - Die beiden 15-Jährigen und ihr 14-jähriger Freund trafen in der Bietigheimer Straße auf drei Jungen. Zunächst begrüßten sie sich, da teilweise eine Bekanntschaft besteht. Dann plötzlich fragte einer der drei Jungen die Jugendlichen nach Geld und forderte einen seiner Begleiter auf, die drei zu durchsuchen. Währenddessen schien der dritte Junge Schmiere zu stehen. Nachdem der vermeintliche Rädelsführer Bargeld und auch ein Smartphone samt Kopfhörer der 15- und des 14-Jährigen an sich genommen hatte, kam es zu einer Diskussion, in deren Verlauf er Teile des Raubguts doch wieder an seine eigentlichen Besitzer aushändigte. Schließlich flüchteten die drei Jugendlichen und trafen im Bereich des Haupteingangs auf eine Verwandte des Rädelsführers, der sie erzählten, was passiert war. Diese zitierten diesen zu sich und stellte ihn zur Rede. Im Zuge dessen gab er weiteres Raubgut zurück, wobei sich seine Aggression immer weiter steigerte, bis er den 14-Jährigen packte und diesen mit großer Wucht gegen eine Schaufensterscheibe stieß. Nur durch das Eingreifen der Verwandten sowie zweier bislang unbekannter Passanten, ließ er letztlich von dem 14-Jährigen ab. Dieser erlitt nach derzeitiger Erkenntnisse keine Verletzungen. Die drei Jugendlichen ergriffen im weiteren Verlauf erneut die Flucht und konnten die drei Tatverdächtigen, die ihnen folgten, schließlich durch einen Sprint abhängen. Insgesamt dürften die drei Tatverdächtigen letztlich noch knapp 16 Euro Raubgut behalten haben. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern derzeit an. Insbesondere werden die Passanten, die den Haupttäter von weiteren Angriffen auf den 14-Jährigen abhielten, sowie weitere Zeugen gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei zu melden.