Zwischen Donnerstag (21.12.2023) 16.00 Uhr und Freitag (22.12.2023) 08.30 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Neckarweihingen.

Ludwigsburg (ots) - Indem sie die Terrassentür aufbrachen, gelangte die Diebe ins Haus und durchwühlten anschließend verschiedene Zimmer. Ob sie hierbei auch Beute gemacht haben, steht abschließend noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro beziffert. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Oststadt zu melden.