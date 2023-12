Zwischen Samstag, 23. Dezember und Mittwoch, 27.

Ludwigsburg (ots) - Dezember beschädigte eine noch unbekannte Person vermutlich mit einem Stein das Glaselement einer Eingangstür zum Landratsamt Ludwigsburg in der Hindenburgstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.