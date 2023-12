Eine Notärztin sowie der Rettungsdienst waren am Freitag (08.12.2023) in der Bottwartalstraße in Ludwigsburg im Einsatz, nachdem ein 32-jähriger Müllwerker vom Müllfahrzeug gestürzt war und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen hatte.

Ludwigsburg (ots) - Gegen 10:45 Uhr wurde die Unterstützung der Polizei angefordert, unter anderem da die Rettungsmaßnahmen von Schaulustigen behindert wurden. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung wurde das Unfallopfer nach wie vor notärztlich versorgt. Eine 52-jährige Frau ging auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der Unglücksstelle vorbei, blieb stehen und fertigte mit ihrem Smartphone mehrere Nahaufnahmen des hilflosen Schwerverletzten sowie der Notärztin und eines Rettungssanitäters. Das Handy der Frau wurde daraufhin vorübergehend von den Einsatzkräften beschlagnahmt, bis die Bilder gesichtet und endgültig vom Gerät gelöscht wurden. Anschließend wurde ihr ein Platzverweis für den Einsatzort ausgesprochen. Der verletzte 32-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Bottwartalstraße musste bis gegen 11:40 Uhr zur Versorgung des Verletzten und zur Aufnahme des Sachverhalts für den Verkehr gesperrt werden. Gegen die 52-Jährige wurde wegen der Fotos von der Unglücksstelle ein Ermittlungsverfahren wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen eingeleitet.