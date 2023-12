Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Ludwigsburg seit Montagmorgen (04.12.2023) gegen einen 24 Jahre alten Mann und eine 27-jährige Frau, die sich in einer Außenstelle des Landratsamts Ludwigsburg in der Straße "Auf dem Wasen" in Ludwigsburg mit der Polizei angelegt haben.

Ludwigsburg (ots) - In der Außenstelle war es zwischen den beiden Personen und einer Mitarbeiterin zu Unstimmigkeiten hinsichtlich der gewährten Leistungen gekommen. Im Zuge dessen reagierte der 24-Jährige aggressiv, so dass eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg hinzugezogen werden musste. Auch der Polizistin und ihrem Kollegen war es nicht möglich den Mann zu beruhigen. Hierauf wurde dem 24-Jährigen und der 27 Jahre alten Frau ein Platzverweis erteilt, dem sie nicht nachkamen. Als der Mann von dem Beamten hinaus geschoben werden sollte, wehrte sich dieser dagegen. In der Folge wurde der Tatverdächtige zu Boden gebracht, wo er sich sperrte und um sich schlug. Er traf die Polizeibeamtin, die aus dem Gleichgewicht kam und stürzte. Zeitgleich versuchte die 27 Jahre alte, schwangere Frau den Polizisten von dem 24-Jährigen wegzuziehen. Letztlich gelang es erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte dem Mann Handschließen anzulegen und ihn vorläufig festzunehmen. Der Frau mussten ebenfalls Handschließen angelegt werden, bevor beide zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht werden konnten. Nachdem sich insbesondere der 24 Jahre alte Mann auf dem Polizeirevier wieder beruhigt hatte, wurden beide Tatverdächtige nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizistin und ihr Kollege erlitten jeweils leichte Verletzungen. Darüber hinaus wurden Einsatzmittel beschädigt.