Noch unbekannte Täter trieben zwischen Samstag (30.12.2023), 22:00 Uhr und Dienstag (02.01.2024), 07:30 Uhr im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Friedrichstraße in Ludwigsburg in Unwesen.

Ludwigsburg (ots) - Die Unbekannten nahmen im zweiten Untergeschoss einen frei zugänglichen Feuerlöscher und versprühten dessen Inhalt im Vorraum zu den Aufzügen sowie im Parkhaus. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt in Verbindung zu setzen.