Ein noch unbekannter Täter versuchte am Sonntag (31.12.2023) gegen 23:45 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses in der Stresemannstraße in Ludwigsburg aufzuhebeln.

Ludwigsburg (ots) - Ein 23 Jahre alter Bewohner, der sich zur Tatzeit im Haus befand, überraschte den Unbekannten dabei, sodass dieser die Flucht ergriff. Es soll sich um einen etwa 190 cm großen Mann mit sportlicher Statur gehandelt haben. Er war mit einer hellblauen Basecap mit schwarzer Aufschrift sowie einem schwarzen Oberteil bekleidet. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.