Eine 18-jährige BMW-Fahrerin war am Freitag (15.12.2023) gegen 11:30 Uhr in Ludwigsburg auf der Schwieberdinger Straße in Fahrtrichtung Pflugfelden unterwegs.

Ludwigsburg (ots) - Auf Höhe einer Tankstelle wartete sie auf dem linken der beiden Fahrstreifen, um nach links in die Friedrich-Engels-Straße abbiegen zu können. Ein 31-Jähriger fuhr mit seinem VW Crafter ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen hinter der 18-Jährigen. Mutmaßlich erkannte er das vor ihm verkehrsbedingt wartende Fahrzeug zu spät und versuchte auf den rechten Fahrstreifen auszuweichen, um einen Aufprall auf den BMW zu verhindern. Dabei streifte er zunächst das Heck des BMW und stieß anschließend seitlich mit dem Toyota einer 55-Jährigen zusammen, die im fließenden Verkehr in gleicher Richtung auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota nach rechts abgewiesen und kollidierte im Grünstreifen neben der Fahrbahn mit einem Baum. Die 55-Jährige wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 18-Jährige blieb unverletzt, der 31-jährige VW-Fahrer kam vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf jeweils etwa 3.000 Euro am VW und dem BMW und rund 15.000 Euro an den Toyota.