Am Dienstag (05.12.2023) ereignete sich gegen 13.00 Uhr ein Unfall in der Straße "Schillerplatz" in Ludwigsburg.

Ludwigsburg (ots) - Eine 33 Jahre alte BMW-Lenkerin hatte sich auf der Rechtsabbiegespur vom "Schillerplatz" kommend in Fahrtrichtung Schillerstraße eingeordnet. Vor ihr befand sich eine 52 Jahre alte Opel-Lenkerin, während links neben ihr auf der Geradeausspur in Richtung Myliusstraße ein 54-jähriger Linienbusfahrer unterwegs war. Aus noch unbekannter Ursache wechselte die 33-Jährige im weiteren Verlauf nach links, wobei sie den Linienbus vermutlich übersah und mit diesem seitlich zusammenstieß. Hierauf wurde der BMW nach rechts abgewiesen und prallte mit dem Opel zusammen. Die 52-Jährige im Opel erlitt leichte Verletzung. Die Fahrerin des BMW wurde zur Überprüfung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Linienbus, der mit rund 40 Personen besetzt war, konnte nach der Unfallaufnahme weiterfahren. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 55.000 Euro geschätzt.